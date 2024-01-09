В Житомире осудили полковника в отставке, который работал на разведку "вагнеровцев"

Суд над предателем в Житомире. Фото: Житомирская областная прокуратура

В Украине к 15 годам лишения свободы приговорили полковника в отставке из Житомира, который работал на разведку "вагнеровцев". Его признали виновным в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Отмечается, что мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Кроме того, он был лишен своего военного звания.

Преступные действия предателя

"Прокуроры в суде доказали, что бывший полковник с сентября 2022 по февраль 2023 активно сотрудничал с разведкой частной военной компании "Вагнер". Он имел военный опыт, в прошлом возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии", — говорится в сообщении.

Разоблачение предателя. Фото: Житомирская областная прокуратура

Как стало известно, российский куратор давал ему задания, во время которых осужденный изучал размещение стратегически важных объектов, воинских частей, количество маршрутов передвижения военной техники ВСУ.

Разоблачение предателя. Фото: Житомирская областная прокуратура

Также он следил за наличием оборонных объектов вблизи административных зданий и ведомств.

"Полученные разведданные наносил на детальную карту областного центра, фотографировал и присылал вражеской разведке. Также он собирал и передавал "вагнеровцам" анкетные данные командиров одной из воинских частей. При этом осознавал тяжесть своего преступления и жаловался куратору, что при таком сотрудничестве он рискует" свободой", — добавили в сообщении.

Карта, которую предатель передавал врагу. Фото: Житомирская областная прокуратура

В Офисе Генпрокурора отметили, что с представителем "вагнеровцев" злоумышленник общался через запретную социальную сеть и Telegram. Также он выбрал для себя позывной "Снаров" для конспирации.

Убегал от правосудия

Однако вражеский информатор был задержан уже в марте 2023 года.

Суд над предателем в Житомире. Фото: Житомирская областная прокуратура

"Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Средства были внесены. В дальнейшем мужчина нарушил обязательства и пытался бежать в республику Беларусь. Был задержан при попытке пересечения границы. С тех пор находится под стражей", — отметили в пресс-службе.

В свою очередь во время судебного заседания мужчина не признал своей вины. Он пользовался своим состоянием здоровья, чтобы растянуть время рассмотрения дела. Однако он не скрывал своих пророссийских взглядов и подтверждал пренебрежительное отношение к гражданам Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила и задержала чиновника Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области. Агенту ФСБ грозит пожизненное заключение.