Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Житомире осудили полковника в отставке, который работал на разведку "вагнеровцев" arrow

В Житомире осудили полковника в отставке, который работал на разведку "вагнеровцев"

9 января 2024 18:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Житомире осудили полковника в отставке, который работал на разведку "вагнеровцев"
Суд над предателем в Житомире. Фото: Житомирская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине к 15 годам лишения свободы приговорили полковника в отставке из Житомира, который работал на разведку "вагнеровцев". Его признали виновным в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Читайте также:

Отмечается, что мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Кроме того, он был лишен своего военного звания.

Преступные действия предателя

"Прокуроры в суде доказали, что бывший полковник с сентября 2022 по февраль 2023 активно сотрудничал с разведкой частной военной компании "Вагнер". Он имел военный опыт, в прошлом возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии", — говорится в сообщении.

полковник в отставке работал на разведку "вагнеровцев"
Разоблачение предателя. Фото: Житомирская областная прокуратура

Как стало известно, российский куратор давал ему задания, во время которых осужденный изучал размещение стратегически важных объектов, воинских частей, количество маршрутов передвижения военной техники ВСУ.

полковник в отставке работал на разведку "вагнеровцев"
Разоблачение предателя. Фото: Житомирская областная прокуратура

Также он следил за наличием оборонных объектов вблизи административных зданий и ведомств.

"Полученные разведданные наносил на детальную карту областного центра, фотографировал и присылал вражеской разведке. Также он собирал и передавал "вагнеровцам" анкетные данные командиров одной из воинских частей. При этом осознавал тяжесть своего преступления и жаловался куратору, что при таком сотрудничестве он рискует" свободой", — добавили в сообщении.

полковник в отставке работал на разведку "вагнеровцев"
Карта, которую предатель передавал врагу. Фото: Житомирская областная прокуратура

В Офисе Генпрокурора отметили, что с представителем "вагнеровцев" злоумышленник общался через запретную социальную сеть и Telegram. Также он выбрал для себя позывной "Снаров" для конспирации.

Убегал от правосудия

Однако вражеский информатор был задержан уже в марте 2023 года.

полковник в отставке работал на разведку "вагнеровцев"
Суд над предателем в Житомире. Фото: Житомирская областная прокуратура

"Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Средства были внесены. В дальнейшем мужчина нарушил обязательства и пытался бежать в республику Беларусь. Был задержан при попытке пересечения границы. С тех пор находится под стражей", — отметили в пресс-службе.

В свою очередь во время судебного заседания мужчина не признал своей вины. Он пользовался своим состоянием здоровья, чтобы растянуть время рассмотрения дела. Однако он не скрывал своих пророссийских взглядов и подтверждал пренебрежительное отношение к гражданам Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила и задержала чиновника Укрзализныци, который шпионил за военными эшелонами ВСУ в Днепропетровской области. Агенту ФСБ грозит пожизненное заключение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме