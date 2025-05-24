В Ужгороді підліток скоїв самогубство через НМТ — деталі

В Ужгороді студент вистрибнув з вікна через результати НМТ
В Ужгороді у суботу, 24 травня, з шостого поверху гуртожитку вистрибнув 16-річний студент культосвітнього коледжу. Інцидент стався після національного мультипредметного тесту (НМТ). Хлопець залишив записку та прощальне відео.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.
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Самогубство в Ужгороді
Медики намагались реанімувати підлітка, однак не вдалося.
"Хлопець був родом із Хуста, навчався на другому курсі театрального відділення. Сьогодні він складав національний мультипредметний тест (НМТ) в Ужгородській школі №1 на набережній Незалежності. Саме цей тест визначає, чи зможе студент вступити на бакалаврат, чи залишиться у коледжі", — зазначив Глагола.
Один зі студентів, який був поруч з тілом, зазначив, що незадовго до самогубства хлопець говорив, що не склав НМТ.
"Я, напевно, не здав це. Не здав НМТ", — останні слова 16-річного.
За наявною інформацією, батьки юнака розлучені. Його мати терміново вирушила з Хуста до Ужгорода.
Записка та відео
У кімнаті студента виявили записку з паролем до телефону і написом: "Там все знайдете". Це може свідчити про те, що хлопець планував дії заздалегідь.
Правоохоронці відкрили телефон студента та знайшли відео, в якому він пояснив свій вчинок.
"Він вважав, що не здав НМТ, був глибоко розчарований, та попросив вибачення у своїх батьків. Окремо він звернувся до матері, перепросивши за те, що зробить "за кілька хвилин", — розповів Глагола.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня киянин намагався скоїти самогубство в укритті під час масованого обстрілу столиці.
А 18 травня у Харкові чоловік вистрибнув з вікна на території територіального центру комплектування.
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