В Ужгороде подросток совершил самоубийство из-за НМТ — детали

Полиция и медики на месте происшествия. Фото: t.me/VGlagola

В Ужгороде в субботу, 24 мая, с шестого этажа общежития выпрыгнул 16-летний студент культурно-просветительского колледжа. Инцидент произошел после национального мультипредметного теста (НМТ). Парень оставил записку и прощальное видео.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

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Самоубийство в Ужгороде

Медики пытались реанимировать подростка, однако не удалось.

"Парень был родом из Хуста, учился на втором курсе театрального отделения. Сегодня он сдавал национальный мультипредметный тест (НМТ) в Ужгородской школе №1 на набережной Независимости. Именно этот тест определяет, сможет ли студент поступить на бакалавриат, или останется в колледже", — отметил Глагола.

Один из студентов, который был рядом с телом, отметил, что незадолго до самоубийства парень говорил, что не сдал НМТ.

"Я, наверное, не сдал это. Не сдал НМТ", — последние слова 16-летнего.

По имеющейся информации, родители юноши разведены. Его мать срочно отправилась из Хуста в Ужгород.

Записка и видео

В комнате студента обнаружили записку с паролем к телефону и надписью: "Там все найдете". Это может свидетельствовать о том, что парень планировал действия заранее.

Правоохранители открыли телефон студента и нашли видео, в котором он объяснил свой поступок.

"Он считал, что не сдал НМТ, был глубоко разочарован, и попросил прощения у своих родителей. Отдельно он обратился к матери, извинившись за то, что сделает "через несколько минут", — рассказал Глагола.

Напомним, в ночь на 24 мая киевлянин пытался совершить самоубийство в укрытии во время массированного обстрела столицы.

А 18 мая в Харькове мужчина выпрыгнул из окна на территории территориального центра комплектования.