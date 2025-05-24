В Ужгороде подросток совершил самоубийство из-за НМТ — детали

В Ужгороде студент выпрыгнул из окна из-за результатов НМТ
В Ужгороде в субботу, 24 мая, с шестого этажа общежития выпрыгнул 16-летний студент культурно-просветительского колледжа. Инцидент произошел после национального мультипредметного теста (НМТ). Парень оставил записку и прощальное видео.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.
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Самоубийство в Ужгороде
Медики пытались реанимировать подростка, однако не удалось.
"Парень был родом из Хуста, учился на втором курсе театрального отделения. Сегодня он сдавал национальный мультипредметный тест (НМТ) в Ужгородской школе №1 на набережной Независимости. Именно этот тест определяет, сможет ли студент поступить на бакалавриат, или останется в колледже", — отметил Глагола.
Один из студентов, который был рядом с телом, отметил, что незадолго до самоубийства парень говорил, что не сдал НМТ.
"Я, наверное, не сдал это. Не сдал НМТ", — последние слова 16-летнего.
По имеющейся информации, родители юноши разведены. Его мать срочно отправилась из Хуста в Ужгород.
Записка и видео
В комнате студента обнаружили записку с паролем к телефону и надписью: "Там все найдете". Это может свидетельствовать о том, что парень планировал действия заранее.
Правоохранители открыли телефон студента и нашли видео, в котором он объяснил свой поступок.
"Он считал, что не сдал НМТ, был глубоко разочарован, и попросил прощения у своих родителей. Отдельно он обратился к матери, извинившись за то, что сделает "через несколько минут", — рассказал Глагола.
Напомним, в ночь на 24 мая киевлянин пытался совершить самоубийство в укрытии во время массированного обстрела столицы.
А 18 мая в Харькове мужчина выпрыгнул из окна на территории территориального центра комплектования.
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