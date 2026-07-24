В Ужгороді озброєний чоловік відкрив вогонь біля Шахтинського лісу

Затримання озброєнного чоловіка в Ужгороді. Фото: Нацполіція

Олександр Шорохов Редактор

В Ужгороді на території Шахтинського лісу правоохоронці розгорнули масштабну спеціальну операцію задля екстреного затримання невідомого озброєного чоловіка. Співробітники поліції оперативно оточили вказаний район після звернення місцевих дітей, які почули звуки стрілянини поруч із житловими будинками. Наразі силовики намагаються повністю заблокувати всі можливі шляхи відходу для небезпечного зловмисника.

Потім стало відомо, що ужгородського стрільця затримали. У нього вилучили бойовий пістолет

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Національної поліції.

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