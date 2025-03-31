Кібератака на Укрзалізницю — чи був витік персональних даних

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що під час кібератаки на компанію не сталося витоку даних. Йдеться як про персональні дані, так і військові.

Про це Перцовський сказав у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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"На жаль, коли в нас виникає якась ситуація. Дуже часто якісь люди пробують на цьому маніпулювати, спекулювати. Це частина такої інформаційної атаки", — зазначив Перцовський.

Він наголосив, що жодної інформації про спеціальні військові вантажі в системах "Укрзалізниці" не зберігаються. За словами представника компанії, для цього існує інший документообіг, який не є цифровим та є захищеним.

"Він відбувається відносно всіх протоколів та в закритих каналах, навіть якщо ворог намагався дістати інформацію щодо цього — ця інформація захищена і не є доступна", — уточнив Перцовський.

А щодо спекуляцій на тему витоку персональних даних — голова правління зазначив, що "Укрзалізниця" не зберігає дані наших пасажирів. Водночас все побудоване в такий спосіб, що сервіс отримує лише відгук від системи, підтвердження або не підтвердження певних людей, не зберігаючи персональних даних.

Нагадаємо, днями "Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків після кібератаки на сервіс.

Також компанія вирішила запровадити бонуси для пасажирів після кібератаки.