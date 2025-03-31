Кибератака на Укрзализныцю - была ли утечка персональных данных

Глава правления Укрзализныци Александр Перцовский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский заявил, что во время кибератаки на компанию не произошло утечки данных. Речь идет как о персональных данных, так и военных.

Об этом Перцовский сказал в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец.

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"К сожалению, когда у нас возникает какая-то ситуация, очень часто какие-то люди пробуют на этом манипулировать, спекулировать. Это часть такой информационной атаки", — отметил Перцовский.

Он подчеркнул, что никакой информации о специальных военных грузах в системах Укрзализныци не хранятся. По словам представителя компании, для этого существует другой документооборот, который не является цифровым и является защищенным.

"Он происходит относительно всех протоколов и в закрытых каналах. Даже если враг пытался получить информацию об этом, эта информация защищена и не является доступной", — уточнил Перцовский.

А относительно спекуляций на тему утечки персональных данных, председатель правления отметил, что Укрзализныця не хранит данные наших пассажиров. В то же время все построено таким образом, что сервис получает только отклик от системы, подтверждение или неподтверждение определенных людей, не сохраняя персональных данных.

Напомним, на днях Укрзализныця возобновила онлайн-продажи билетов после кибератаки на сервис.

Также компания решила ввести бонусы для пассажиров после кибератаки.