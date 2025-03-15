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В Укрзалізниці заявили про затримку поїздів через атаки РФ

15 березня 2025 08:21
Євтушенко Аліна - редактор
В Укрзалізниці повідомили про затримку поїздів внаслідок атак РФ
Потяг Укрзалізниці прямує у пункт призначення. Фото: Укрзалізниця/Facebook
Євтушенко Аліна - редактор

Росіяни атакували залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області та Запоріжжя. Внаслідок ворожих атак відбуваються затримки поїздів.

Про це повідомили в Укрзалізниці у суботу, 15 березня.

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Скриншот повідомлення Укрзалізниці

Затримка поїздів через обстріли РФ

В Укрзалізниці зазначили, що російські окупанти продовжують атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. Однак, попри це, на знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози. З огляду на це наразі затримки поїздів мінімальні.  

Нині затримуються декілька поїздів. Серед них станом на 6:23: 

  • №367/368 Ужгород — Ковель-Пасажирський (+1:00); 
  • №351/352 Кишинеу — Київ-Пасажирський (+0:40); 
  • №19/20 Хелм — Київ-Пасажирський (+0:11); 
  • №67/68 Варшава — Всходня — Київ-Пасажирський (+0:11); 
  • №19/20 Київ-Пасажирський — Хелм (+0:10); 
  • №715/716 Пшемисль Головний — Київ-Пасажирський (+0:04). 

Також можливі зміни у русі приміських поїздів. Слідкуйте за оголошеннями на вокзалах.

Нагадаємо, що у суботу, 15 березня, у Києві закрили на вхід низку станцій метро. Відтак, поїзди не їздять між станціями "Лісова" і "Дніпро". 

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №778. Він прямуватиме зі Львова до Києва.

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