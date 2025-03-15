В Укрзалізниці повідомили про затримку поїздів внаслідок атак РФ

Потяг Укрзалізниці прямує у пункт призначення. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Росіяни атакували залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області та Запоріжжя. Внаслідок ворожих атак відбуваються затримки поїздів.

Про це повідомили в Укрзалізниці у суботу, 15 березня.

Читайте також:

Скриншот повідомлення Укрзалізниці

Затримка поїздів через обстріли РФ

В Укрзалізниці зазначили, що російські окупанти продовжують атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. Однак, попри це, на знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози. З огляду на це наразі затримки поїздів мінімальні.

Нині затримуються декілька поїздів. Серед них станом на 6:23:

№367/368 Ужгород — Ковель-Пасажирський (+1:00);

№351/352 Кишинеу — Київ-Пасажирський (+0:40);

№19/20 Хелм — Київ-Пасажирський (+0:11);

№67/68 Варшава — Всходня — Київ-Пасажирський (+0:11);

№19/20 Київ-Пасажирський — Хелм (+0:10);

№715/716 Пшемисль Головний — Київ-Пасажирський (+0:04).

Також можливі зміни у русі приміських поїздів. Слідкуйте за оголошеннями на вокзалах.

Нагадаємо, що у суботу, 15 березня, у Києві закрили на вхід низку станцій метро. Відтак, поїзди не їздять між станціями "Лісова" і "Дніпро".

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №778. Він прямуватиме зі Львова до Києва.