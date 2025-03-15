В Укрзалізниці повідомили про затримку поїздів внаслідок атак РФ

В Укрзалізниці заявили про затримку поїздів через атаки РФ
Росіяни атакували залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області та Запоріжжя. Внаслідок ворожих атак відбуваються затримки поїздів.
Про це повідомили в Укрзалізниці у суботу, 15 березня.
Затримка поїздів через обстріли РФ
В Укрзалізниці зазначили, що російські окупанти продовжують атакувати залізничну енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини та Запоріжжя. Однак, попри це, на знеструмлені ділянки вже виведено перші резервні тепловози. З огляду на це наразі затримки поїздів мінімальні.
Нині затримуються декілька поїздів. Серед них станом на 6:23:
- №367/368 Ужгород — Ковель-Пасажирський (+1:00);
- №351/352 Кишинеу — Київ-Пасажирський (+0:40);
- №19/20 Хелм — Київ-Пасажирський (+0:11);
- №67/68 Варшава — Всходня — Київ-Пасажирський (+0:11);
- №19/20 Київ-Пасажирський — Хелм (+0:10);
- №715/716 Пшемисль Головний — Київ-Пасажирський (+0:04).
Також можливі зміни у русі приміських поїздів. Слідкуйте за оголошеннями на вокзалах.
Нагадаємо, що у суботу, 15 березня, у Києві закрили на вхід низку станцій метро. Відтак, поїзди не їздять між станціями "Лісова" і "Дніпро".
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №778. Він прямуватиме зі Львова до Києва.
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