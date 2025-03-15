В Укрзализныце сообщили о задержке поездов в результате атак РФ

В Укрзализныце заявили о задержке поездов из-за атак РФ
Россияне атаковали железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области и Запорожья. Вследствие вражеских атак происходят задержки поездов.
Об этом сообщили в Укрзализныце в субботу, 15 марта.
Задержка поездов из-за обстрелов РФ
В Укрзализныце отметили, что российские оккупанты продолжают атаковать железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Запорожья. Однако, несмотря на это, на обесточенные участки уже выведены первые резервные тепловозы. Учитывая это, сейчас задержки поездов минимальны.
Сейчас задерживаются несколько поездов. Среди них по состоянию на 6:23:
- №367/368 Ужгород — Ковель-Пассажирский (+1:00);
- №351/352 Кишинев — Киев-Пассажирский (+0:40);
- №19/20 Хелм — Киев-Пассажирский (+0:11);
- №67/68 Варшава — Всходня — Киев-Пассажирский (+0:11);
- №19/20 Киев-Пассажирский — Хелм (+0:10);
- №715/716 Пшемысль Главный — Киев-Пассажирский (+0:04).
Также возможны изменения в движении пригородных поездов. Следите за объявлениями на вокзалах.
Напомним, что в субботу, 15 марта, в Киеве закрыли на вход ряд станций метро. Следовательно, поезда не ездят между станциями "Лесная" и "Днепр".
Ранее сообщалось, что Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №778. Он будет следовать из Львова в Киев.
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