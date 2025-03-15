В Укрзализныце сообщили о задержке поездов в результате атак РФ

Поезд Укрзализныци направляется в пункт назначения. Фото: Укрзализныця/Facebook

Россияне атаковали железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области и Запорожья. Вследствие вражеских атак происходят задержки поездов.

Об этом сообщили в Укрзализныце в субботу, 15 марта.

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Скриншот сообщения Укрзализныци

Задержка поездов из-за обстрелов РФ

В Укрзализныце отметили, что российские оккупанты продолжают атаковать железнодорожную энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Запорожья. Однако, несмотря на это, на обесточенные участки уже выведены первые резервные тепловозы. Учитывая это, сейчас задержки поездов минимальны.

Сейчас задерживаются несколько поездов. Среди них по состоянию на 6:23:

№367/368 Ужгород — Ковель-Пассажирский (+1:00);

№351/352 Кишинев — Киев-Пассажирский (+0:40);

№19/20 Хелм — Киев-Пассажирский (+0:11);

№67/68 Варшава — Всходня — Киев-Пассажирский (+0:11);

№19/20 Киев-Пассажирский — Хелм (+0:10);

№715/716 Пшемысль Главный — Киев-Пассажирский (+0:04).

Также возможны изменения в движении пригородных поездов. Следите за объявлениями на вокзалах.

Напомним, что в субботу, 15 марта, в Киеве закрыли на вход ряд станций метро. Следовательно, поезда не ездят между станциями "Лесная" и "Днепр".

Ранее сообщалось, что Укрзализныця назначила дополнительный скоростной поезд Интерсити №778. Он будет следовать из Львова в Киев.