Залізничний вокзал Києва

Щодня через столичний Центральний залізничний вокзал щодоби проходять понад 60 тисяч осіб і тепер для них створена можливість хоча би на 20 секунд-на хвилинку доторкнутися до мистецтва.

Про це на відкритті монументальної роботи "Рух" художниці Лесі Хоменко на Центральному залізничному вокзалі в коментарі журналістці Галині Остаповець сказав голова Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Реклама

Читайте також:

За його словами, із четверга 21 серпня для всіх пасажирів Укрзалізниці буде доступний сучасний музейного рівня твір "Рух". Це колоборація поміж арт-центром "PinchukArtCentre" та Укрзалізниця.

"Наша ідея в тому, щоби люди, які щодня проходять через вокзал, а це понад 60 тисяч осіб, мали можливість хоча би на 20 секунд-на хвилинку доторкнутися до мистецтва. У багато кого із них нема часу відвідувати музеї. А тут по суті, музей прийшов до людей", — наголосив Перцовський.

Залізничний вокзал Києва. Фото: Новини.LIVE

Він також додав, що мистецтво має потрапляти у публічні простори, тому всі жд-вокзали країни відкриті для таких крутих колоборацій:

"Наша задача перетворювати вокзали, які ми памʼятаємо, де є бомжі чи погано пахне, на сучасні простори, як у європейських країнах", — підсумував голова "УЗ".

Нагадаємо, за даними прес-служби Укрзалізниці, вже цієї осені в Україні запустять п’ять додаткових поїздів. Вони курсуватимуть різними напрямками.

Окрім того, за словами посла Румунії в Україні Александру Віктор Мікула, оголошено про запуск міжнародного поїзда Київ-Бухарест. Він припинив курсувати ще з 2022-го року.