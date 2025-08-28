В Укрзалізниці розповіли про зміни на вокзалах країни
Щодня через столичний Центральний залізничний вокзал щодоби проходять понад 60 тисяч осіб і тепер для них створена можливість хоча би на 20 секунд-на хвилинку доторкнутися до мистецтва.
Про це на відкритті монументальної роботи "Рух" художниці Лесі Хоменко на Центральному залізничному вокзалі в коментарі журналістці Галині Остаповець сказав голова Укрзалізниці Олександр Перцовський.
За його словами, із четверга 21 серпня для всіх пасажирів Укрзалізниці буде доступний сучасний музейного рівня твір "Рух". Це колоборація поміж арт-центром "PinchukArtCentre" та Укрзалізниця.
"Наша ідея в тому, щоби люди, які щодня проходять через вокзал, а це понад 60 тисяч осіб, мали можливість хоча би на 20 секунд-на хвилинку доторкнутися до мистецтва. У багато кого із них нема часу відвідувати музеї. А тут по суті, музей прийшов до людей", — наголосив Перцовський.
Він також додав, що мистецтво має потрапляти у публічні простори, тому всі жд-вокзали країни відкриті для таких крутих колоборацій:
"Наша задача перетворювати вокзали, які ми памʼятаємо, де є бомжі чи погано пахне, на сучасні простори, як у європейських країнах", — підсумував голова "УЗ".
Нагадаємо, за даними прес-служби Укрзалізниці, вже цієї осені в Україні запустять п’ять додаткових поїздів. Вони курсуватимуть різними напрямками.
Окрім того, за словами посла Румунії в Україні Александру Віктор Мікула, оголошено про запуск міжнародного поїзда Київ-Бухарест. Він припинив курсувати ще з 2022-го року.
