Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Укрзалізниці рассказали об изменениях на вокзалах страны

В Укрзалізниці рассказали об изменениях на вокзалах страны

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 05:59
В Украине улучшат железнодорожные вокзалы - новости FB/Укрзалиница
Железнодорожный вокзал Киева

Ежедневно через столичный Центральный железнодорожный вокзал ежесуточно проходят более 60 тысяч человек и теперь для них создана возможность хотя бы на 20 секунд-минутку прикоснуться к искусству.

Об этом на открытии монументальной работы "Движение" художницы Леси Хоменко на Центральном железнодорожном вокзале в комментарии журналистке Галине Остаповец сказал глава Укрзалізниці Александр Перцовский.

Реклама
Читайте также:

По его словам, с четверга 21 августа для всех пассажиров Укрзалізниці будет доступно современное музейного уровня произведение "Рух". Это коллаборация между арт-центром "PinchukArtCentre" и Укрзалізницею.

"Наша идея в том, чтобы люди, которые ежедневно проходят через вокзал, а это более 60 тысяч человек, имели возможность хотя бы на 20 секунд-минутку прикоснуться к искусству. У многих из них нет времени посещать музеи. А здесь по сути, музей пришел к людям", — отметил Перцовский.

Залізничний вокзал Києва
Железнодорожный вокзал Киева. Фото: Новини.LIVE

Он также добавил, что искусство должно попадать в публичные пространства, поэтому все жд-вокзалы страны открыты для таких крутых коллабораций:

"Наша задача превращать вокзалы, которые мы помним, где есть бомжи или плохо пахнет, в современные пространства, как в европейских странах", — подытожил глава "УЗ".

Напомним, по данным пресс-службы Укрзалізниці, уже этой осенью в Украине запустят пять дополнительных поездов. Они будут курсировать по разным направлениям.

Кроме того, по словам посла Румынии в Украине Александру Виктор Микула, объявлено о запуске международного поезда Киев-Бухарест. Он прекратил курсировать еще с 2022-го года.

Укрзализныця Украина вокзалы
Галина Остаповец - Журналист
Автор:
Галина Остаповец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации