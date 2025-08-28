Железнодорожный вокзал Киева

Ежедневно через столичный Центральный железнодорожный вокзал ежесуточно проходят более 60 тысяч человек и теперь для них создана возможность хотя бы на 20 секунд-минутку прикоснуться к искусству.

Об этом на открытии монументальной работы "Движение" художницы Леси Хоменко на Центральном железнодорожном вокзале в комментарии журналистке Галине Остаповец сказал глава Укрзалізниці Александр Перцовский.

По его словам, с четверга 21 августа для всех пассажиров Укрзалізниці будет доступно современное музейного уровня произведение "Рух". Это коллаборация между арт-центром "PinchukArtCentre" и Укрзалізницею.

"Наша идея в том, чтобы люди, которые ежедневно проходят через вокзал, а это более 60 тысяч человек, имели возможность хотя бы на 20 секунд-минутку прикоснуться к искусству. У многих из них нет времени посещать музеи. А здесь по сути, музей пришел к людям", — отметил Перцовский.

Железнодорожный вокзал Киева. Фото: Новини.LIVE

Он также добавил, что искусство должно попадать в публичные пространства, поэтому все жд-вокзалы страны открыты для таких крутых коллабораций:

"Наша задача превращать вокзалы, которые мы помним, где есть бомжи или плохо пахнет, в современные пространства, как в европейских странах", — подытожил глава "УЗ".

Напомним, по данным пресс-службы Укрзалізниці, уже этой осенью в Украине запустят пять дополнительных поездов. Они будут курсировать по разным направлениям.

Кроме того, по словам посла Румынии в Украине Александру Виктор Микула, объявлено о запуске международного поезда Киев-Бухарест. Он прекратил курсировать еще с 2022-го года.