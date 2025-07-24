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В "Укрзалізниці" посилять контроль документів — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 20:01
В Укрзалізниці ретельніше перевірятимуть документи — що сталося
Працівники "Укрзалізниці" перевіряють документи. Фото: "Укрзалізниця"/Facebook

В "Укрзалізниці" вирішили посилити контроль документів під час посадки пасажирів у поїзди. Відтак, на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці" у четвер, 24 липня, в Telegram.

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У компанії зазначили, що останніми днями отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я у квитку та у паспорті пасажира.

З огляду на це, "Укрзалізниця" посилює перевірку документів перед посадкою:

  • на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони;
  • поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

В "Укрзалізниці" нагадали, що вже мають низку інструментів контролю, які працюють понад два роки:

  • для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через "Дію";
  • сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;
  • OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки — "якщо бачите такі оголошення, повідомляйте нам".

"Не підтримуйте шахраїв — повідомляйте нам. Разом зробимо подорожі залізницею ще доступнішими", — закликали в "Укрзалізниці".

Укрзалізниця правила
Скриншот повідомлення "Укрзалізниці"/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно "Укрзалізниця" нагадала, як купувати квитки в розпал сезону.

Раніше ми розповідали, за що можуть оштрафувати пасажирів поїзда.

Укрзалізниця подорож поїзди документи потяг
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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