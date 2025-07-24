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В Укрзализныце усилят контроль документов — какая причина

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 20:01
В Укрзализныце будут тщательнее проверять документы — что произошло
Работники Укрзализныци проверяют документы. Фото: Укрзализныця/Facebook

В Укрзализныце решили усилить контроль документов при посадке пассажиров в поезда. Так, на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны.

Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци в четверг, 24 июля, в Telegram.

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В компании отметили, что в последние дни получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами — в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира.

Учитывая это, Укрзализныця  усиливает проверку документов перед посадкой:

  • на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны;
  • поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.

В Укрзализныце напомнили, что уже имеют ряд инструментов контроля, которые работают более двух лет:

  • для приобретения билетов на популярные международные рейсы нужна верификация через "Дію";
  • сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже не были допущены к поездам;
  • OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты — "если видите такие объявления, сообщайте нам".

"Не поддерживайте мошенников — сообщайте нам. Вместе сделаем путешествия по железной дороге еще доступнее", — призвали в Укрзализныце.

Укрзалізниця правила
Скриншот сообщения Укрзализныци/Facebook

Напомним, что недавно Укрзализныця напомнила, как покупать билеты в разгар сезона.

Ранее мы рассказывали, за что могут оштрафовать пассажиров поезда.

Укрзализныця путешествие поезда документы поезд
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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