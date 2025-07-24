В Укрзализныце будут тщательнее проверять документы — что произошло

В Укрзализныце усилят контроль документов — какая причина
В Укрзализныце решили усилить контроль документов при посадке пассажиров в поезда. Так, на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны.
Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци в четверг, 24 июля, в Telegram.
Укрзализныця будет тщательнее проверять документы
В компании отметили, что в последние дни получили ряд обращений относительно ненадлежащего контроля документов поездными бригадами — в частности, совпадают ли имя в билете и в паспорте пассажира.
Учитывая это, Укрзализныця усиливает проверку документов перед посадкой:
- на станциях выборочно будут работать группы военизированной охраны;
- поездные бригады получили дополнительные указания по тщательной сверке данных.
В Укрзализныце напомнили, что уже имеют ряд инструментов контроля, которые работают более двух лет:
- для приобретения билетов на популярные международные рейсы нужна верификация через "Дію";
- сотни пассажиров с билетами на чужое имя уже не были допущены к поездам;
- OLX блокирует мошенников, которые пытаются перепродавать билеты — "если видите такие объявления, сообщайте нам".
"Не поддерживайте мошенников — сообщайте нам. Вместе сделаем путешествия по железной дороге еще доступнее", — призвали в Укрзализныце.
Напомним, что недавно Укрзализныця напомнила, как покупать билеты в разгар сезона.
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