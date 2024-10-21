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В "Укроборонпромі" призначено нового гендиректора — що про нього відомо

21 жовтня 2024 12:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Генеральним директором Укроборонпрому призначено Олега Гуляка
Новий гендиректор Укроборонпрому Олег Гуляк. Фото: Укроборонпром
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Генеральним директором "Укроборонпрому" було призначено Олега Гуляка. Його обрали з-поміж двадцяти кандидатів на цю посаду.

Про це повідомили у пресслужбі "Укроборонпрому" у понеділок, 21 жовтня.

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Конкурсний відбір на цю посаду проводило українське представництво Odgers Berndtson. Це міжнародна компанія, яка спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

"На посаду керівника "Укроборонпрому" претендувало понад 20 осіб, з яких до шорт-листа потрапили три кандидати. З ними наглядова рада провела фінальну співбесіду та визначилася з кандидатурою", — розповіли у компанії.

Також повідомляється, що до співбесід з претендентами із шорт-листа були залучені представники посольств США, Великої Британії та ФРН.

"Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", — розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Новопризначений генеральний директор АТ "УОП" Олег Гуляк зауважив, що "вдячний за довіру очолити "Укроборонпром".

"Наша праця є надважливою для досягнення перемоги над ворогом. Попереду багато роботи, важливих завдань і нових викликів. Проте впевнений, разом із нашою командою ми досягнемо необхідних результатів", — підсумував він.

новий очільник Укроборонпрому
Призначення нового Гендиректора "Укроборонпрому". Фото: скриншот

Що відомо про Олега Гуляка

Олег Гуляк народився у Миколаївській області. У Збройних силах України служить з 1993 року. На початку військової кар'єри був заступником командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії.

У період 2004-2005 рр. брав участь у миротворчих операціях у складі окремого механізованого батальйону Українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак, а також був командиром 95 окремої аеромобільної бригади у місті Житомир.

Обіймав посаду заступника командувача силами Антитерористичної операції.

Гуляк також був керівником Військової академії у місті Одеса. А у вересні 2021 року тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив Гуляка командувачем Сил логістики.

З 1 липня 2024 року Гуляк працював радником генерального директора "Укроборонпрому" з питань військового співробітництва компанії. Він доклав багато зусиль для налагодження контактів між акціонерним товариством та силами оборони.

Раніше ми писали, що новим командиром 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, яка боронила Вугледар, став полковник Олександр Охріменко. Раніше він був начальником Одеського ТЦК, замінивши на цій посаді скандального Євгена Борисова. 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Згідно з указом, туди, зокрема, увійшов новий міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Україна війна в Україні війна Укроборонпром ЗСУ

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