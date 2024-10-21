Генеральным директором Укроборонпрома назначен Олег Гуляк

Новый гендиректор Укроборонпрома Олег Гуляк. Фото: Укроборонпром

Генеральным директором "Укроборонпрома" был назначен Олег Гуляк. Его избрали из двадцати кандидатов на этот пост.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома" в понедельник, 21 октября.

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Конкурсный отбор на эту должность проводило представительство Odgers Berndtson. Это международная компания, специализирующаяся на подборе руководителей высшего звена.

"На должность руководителя "Укроборонпрома" претендовало более 20 человек, из которых в шорт-лист попали три кандидата. С ними наблюдательный совет провел финальное собеседование и определился с кандидатурой", — рассказали в компании.

Также сообщается, что в собеседованиях с претендентами из шорт-листа были привлечены представители посольств США, Великобритании и ФРГ.

"Олег Гуляк хорошо знает неотложные потребности войска, является опытным руководителем. Главные задачи, которые стоят теперь перед ним — увеличивать объемы производства и дальше, завершить реформу государственного сектора ОПК и построение эффективной антикоррупционной инфраструктуры", — рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Новоназначенный генеральный директор АО "УОП" Олег Гуляк отметил, что "благодарен за доверие возглавить "Укроборонпром".

"Наш труд очень важен для достижения победы над врагом. Впереди много работы, важных задач и новых вызовов. Однако уверен, вместе с нашей командой мы достигнем необходимых результатов", — подытожил он.

Назначение нового гендиректора "Укроборонпрома". Фото: скриншот

Что известно об Олеге Гуляке

Олег Гуляк родился в Николаевской области. В Вооруженных Силах Украины служит с 1993 года. В начале военной карьеры являлся заместителем командира разведывательной роты аэромобильной дивизии.

В период 2004-2005 гг. принимал участие в миротворческих операциях в составе отдельного механизированного батальона Украинского миротворческого контингента в Республике Ирак, а также командиром 95 отдельной аэромобильной бригады в городе Житомир.

Занимал должность заместителя командующего силами Антитеррористической операции.

Гуляк также являлся руководителем Военной академии в городе Одесса. А в сентябре 2021 тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил Гуляка командующим Сил логистики.

С 1 июля 2024 года Гуляк работал советником генерального директора "Укроборонпрома" по военному сотрудничеству компании. Он приложил много усилий по налаживанию контактов между акционерным обществом и силами обороны.

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