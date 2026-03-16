Головна Новини дня В Укргідрометцентрі заявили про опади та мороз в Україні завтра

В Укргідрометцентрі заявили про опади та мороз в Україні завтра

Дата публікації: 16 березня 2026 19:23
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 17 березня, очікується з мінливою хмарністю. Крім того, місцями прогнозується дощ. Синоптики також попереджають про повернення морозів вночі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 17 березня

Синоптики зазначили, що на сході, вдень на південному сході, Закарпатті та у Карпатах місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на завтра 17 березня
Погода в Україні 17 березня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +2...-3 °С, вдень +5...+10 °С. На заході та південному заході синоптики прогнозують до +13 °С, а у північно-східній частині +2...+7 °С.

А у Львові та області завтра прогнозують дощ з мокрим снігом. Водночас вдень температура повітря підвищиться до +12 °С.

Раніше синоптики розповідали, що квітень в Україні розпочнеться з похмурої та вітряної погоди. Крім того, можливі заморозки, особливо в центральних і північно-східних областях.

Також ми розповідали, коли очікувати потужні магнітні бурі у березні.

Дарина Мороз - Редактор
