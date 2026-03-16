В Укргидрометцентре заявили об осадках и морозе в Украине завтра

Погода в Украине завтра, 17 марта, ожидается с переменной облачностью. Кроме того, местами прогнозируется дождь. Синоптики также предупреждают о возвращении морозов ночью.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает Новини.LIVE.

Синоптики отметили, что на востоке, днем на юго-востоке, Закарпатье и в Карпатах местами возможен небольшой дождь. Ветер будет преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +2...-3 °С, днем +5...+10 °С. На западе и юго-западе синоптики прогнозируют до +13 °С, а в северо-восточной части +2...+7 °С.

А во Львове и области завтра прогнозируют дождь с мокрым снегом. В то же время днем температура воздуха повысится до +12 °С.

Ранее синоптики рассказывали, что апрель в Украине начнется с пасмурной и ветреной погоды. Кроме того, возможны заморозки, особенно в центральных и северо-восточных областях.

