Графік відключень світла від Укренерго — де не буде світла 18 листопада

В Укренерго розповіли, де завтра не буде світла — графіки
У вівторок, 18 листопада, у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки масованих російських ударів по енергосистемі. Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.
Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.
Графіки відключень світла 18 листопада
За даними Укренерго, у вівторок, 18 листопада, у більшості регіонів України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1,5 до 4 черг;
- Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.
В Укренерго нагадали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. А також закликали українців споживати електроенергію ощадливо.
