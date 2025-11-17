Графік відключень світла від Укренерго — де не буде світла 18 листопада

Місто в темряві через відключення світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 18 листопада, у більшості областей України діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки масованих російських ударів по енергосистемі. Споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Про це інформує пресслужба Укренерго у Telegram.

Графіки відключень світла 18 листопада

За даними Укренерго, у вівторок, 18 листопада, у більшості регіонів України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії.

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень — з 00:00 до 23:59 — обсягом від 1,5 до 4 черг;

Графіки обмеження потужності — з 00:00 до 23:59 — для промислових споживачів.

В Укренерго нагадали, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися. А також закликали українців споживати електроенергію ощадливо.

