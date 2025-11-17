Видео
В Укрэнерго рассказали, где завтра не будет света — графики

В Укрэнерго рассказали, где завтра не будет света — графики

Дата публикации 17 ноября 2025 18:54
обновлено: 19:06
График отключений света от Укрэнерго — где не будет света 18 ноября
Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 18 ноября, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений света из-за последствий массированных российских ударов по энергосистеме. Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Читайте также:

Графики отключений света 18 ноября

По данным Укрэнерго, во вторник, 18 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

  • Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 1,5 до 4 очередей;
  • Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго напомнили, что время и объем применения ограничений могут измениться. А также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно.

Графіки відключення світла на 18 листопада
Сообщение Укрэнерго/Facebook

Ранее мы рассказывали, как обезопасить технику от перепадов напряжения во время частых отключений света.

Также мы объясняли, что делать, чтобы интернет оставался стабильным во время отключений электроэнергии.

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света графики отключений света
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
