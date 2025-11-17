График отключений света от Укрэнерго — где не будет света 18 ноября

Город в темноте из-за отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 18 ноября, в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений света из-за последствий массированных российских ударов по энергосистеме. Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию.

Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Графики отключений света 18 ноября

По данным Укрэнерго, во вторник, 18 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.

Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Время и объем применения ограничений будут следующими:

Графики почасовых отключений — с 00:00 до 23:59 — объемом от 1,5 до 4 очередей;

Графики ограничения мощности — с 00:00 до 23:59 — для промышленных потребителей.

В Укрэнерго напомнили, что время и объем применения ограничений могут измениться. А также призвали украинцев потреблять электроэнергию экономно.

