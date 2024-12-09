В Укренерго повідомили, як відключатимуть світло 10 грудня

Енергетики під час роботи. Фото: ДТЕК

В Україні у вівторок, 10 грудня, будуть застосовані обмеження електроенергії. Причиною таких заходів є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки російських загарбників 28 листопада.

Про це повідомили в Укренерго.

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Обмеження для побутових споживачів діятимуть наступним чином:

7:00-08:00 — одна черга відключень;

8:00-19:00 — дві черги відключень;

19:00-22:00 — одна черга відключень.

Для промисловців та бізнесу діятимуть з 7 до 22 години будуть застосовуватися графіки обмеження потужності.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада", — зазначили в "Укренерго"

В компанії повідомили, що ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись", — зазначили в "Укренерго".

Повідомляється, що актуальну інформацію про графіки відключень у кожному регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Графік відключення світла в областях

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

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