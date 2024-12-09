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В Укренерго повідомили, коли відключатимуть світло завтра

9 грудня 2024 20:55
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
В Укренерго повідомили, як відключатимуть світло 10 грудня
Енергетики під час роботи. Фото: ДТЕК
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

В Україні у вівторок, 10 грудня, будуть застосовані обмеження електроенергії. Причиною таких заходів є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки російських загарбників 28 листопада.

Про це повідомили в Укренерго.

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Обмеження для побутових споживачів діятимуть наступним чином:

  • 7:00-08:00 — одна черга відключень;
  • 8:00-19:00 — дві черги відключень;
  • 19:00-22:00 — одна черга відключень.

Для промисловців та бізнесу діятимуть з 7 до 22 години будуть застосовуватися графіки обмеження потужності.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада", — зазначили в "Укренерго"

В компанії повідомили, що ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись", — зазначили в "Укренерго".

Повідомляється, що актуальну інформацію про графіки відключень у кожному регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Графік відключення світла в областях

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

Нагадаємо, раніше ми писали, коли чекати підвищення цін на електроенергію.

Також ми писали чи можна оформити одночасно субсидію та пільги на комуналку.

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