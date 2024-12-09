В Укренерго повідомили, як відключатимуть світло 10 грудня

В Укренерго повідомили, коли відключатимуть світло завтра
В Україні у вівторок, 10 грудня, будуть застосовані обмеження електроенергії. Причиною таких заходів є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки російських загарбників 28 листопада.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла 10 грудня
Обмеження для побутових споживачів діятимуть наступним чином:
- 7:00-08:00 — одна черга відключень;
- 8:00-19:00 — дві черги відключень;
- 19:00-22:00 — одна черга відключень.
Для промисловців та бізнесу діятимуть з 7 до 22 години будуть застосовуватися графіки обмеження потужності.
"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада", — зазначили в "Укренерго"
В компанії повідомили, що ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись", — зазначили в "Укренерго".
Повідомляється, що актуальну інформацію про графіки відключень у кожному регіоні можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Графік відключення світла в областях
Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
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