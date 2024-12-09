В Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 10 декабря

В Укрэнерго сообщили, когда будут отключать свет завтра
В Украине во вторник, 10 декабря, будут применены ограничения электроэнергии. Причиной таких мер является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки российских захватчиков 28 ноября.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света 10 декабря
Ограничения для бытовых потребителей будут действовать следующим образом:
- 07:00-08:00 — одна очередь отключений;
- 08:00-19:00 — две очереди отключений;
- 19:00-22:00 — одна очередь отключений.
Для промышленников и бизнеса будут действовать с 07:00 до 22:00, будут применяться графики ограничения мощности.
"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", — отметили в Укрэнерго.
В компании сообщили, что ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться", — отметили в Укрэнерго.
Сообщается, что актуальную информацию о графиках отключений в каждом регионе можно узнать на сайте или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.
График отключения света в областях
Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, ранее мы писали, когда ждать повышения цен на электроэнергию.
Также мы писали можно ли оформить одновременно субсидию и льготы на коммуналку.
Читайте Новини.LIVE!