В Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет 10 декабря

Энергетики за работой. Фото: ДТЭК

В Украине во вторник, 10 декабря, будут применены ограничения электроэнергии. Причиной таких мер является повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки российских захватчиков 28 ноября.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Ограничения для бытовых потребителей будут действовать следующим образом:

07:00-08:00 — одна очередь отключений;

08:00-19:00 — две очереди отключений;

19:00-22:00 — одна очередь отключений.

Для промышленников и бизнеса будут действовать с 07:00 до 22:00, будут применяться графики ограничения мощности.

"Причина временного введения ограничений — повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", — отметили в Укрэнерго.

В компании сообщили, что ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться", — отметили в Укрэнерго.

Сообщается, что актуальную информацию о графиках отключений в каждом регионе можно узнать на сайте или на официальных страницах облэнерго в соцсетях.

График отключения света в областях

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам:

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