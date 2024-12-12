Відключення світла в Україні 13 грудня - в Укренерго назвали графіки

В Укренерго повідомили, як відключатимуть світло завтра
Відключення світла в Україні завтра, 13 грудня, відбуватимуться у кілька черг. Енергетики зазначають, що ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають.
Про це повідомило Укренерго сьогодні, 12 грудня.
Відключення світла в Україні завтра
За даними Укренерго, завтра світло для побутових споживачів вимикатимуть з 06:00 до 21:00 у кілька черг.
- 06:00 – 08:00 — одна черга відключень
- 08:00 – 19:00 — дві черги відключень
- 19:00 – 21:00 — одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу обмеження триватимуть з 06:00 до 22:00.
Енергетики попереджають, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, а також закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.
Де можна подивитися графіки відключення світла у вашому регіоні
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Нагадаємо, раніше ми писали, що мешканці столиці можуть сидіти без світла протягом 16 годин на добу, якщо почнуться сильні морози.
Також ми розповідали, як працюють поштомати "Нової пошти" при відключеннях світла.
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