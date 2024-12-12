Відключення світла в Україні 13 грудня - в Укренерго назвали графіки

Енергетики ремонтують енергооб'єкт. Фото: ДТЕК

Відключення світла в Україні завтра, 13 грудня, відбуватимуться у кілька черг. Енергетики зазначають, що ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають.

Про це повідомило Укренерго сьогодні, 12 грудня.

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За даними Укренерго, завтра світло для побутових споживачів вимикатимуть з 06:00 до 21:00 у кілька черг.

06:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 19:00 — дві черги відключень

19:00 – 21:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу обмеження триватимуть з 06:00 до 22:00.

Енергетики попереджають, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, а також закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.

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