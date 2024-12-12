Отключение света в Украине 13 декабря – в Укрэнерго назвали графики

В Укрэнерго сообщили, как будут отключать свет завтра
Отключение света в Украине завтра, 13 декабря, будет происходить в несколько очередей. Энергетики отмечают, что ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.
Об этом сообщило Укрэнерго сегодня, 12 декабря.
Отключение света в Украине завтра
По данным Укрэнерго, завтра свет для бытовых потребителей будет выключаться с 06:00 до 21:00 в несколько очередей.
- 06:00 – 08:00 — одна очередь отключений
- 08:00 – 19:00 — две очереди отключений
- 19:00 – 21:00 — одна очередь отключений
Для промышленности и бизнеса ограничения продлятся с 06:00 до 22:00.
Энергетики предупреждают, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться, а также призывают не включать несколько мощных приборов одновременно.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.
Где можно посмотреть графики отключения света в вашем регионе
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Напомним, ранее мы писали, что жители столицы могут сидеть без света в течение 16 часов, если начнутся сильные морозы.
Также мы рассказывали, как работают почтоматы "Новой почты" при отключениях света.
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