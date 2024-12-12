Отключение света в Украине 13 декабря – в Укрэнерго назвали графики

Энергетики ремонтируют энергообъект. Фото: ДТЭК

Отключение света в Украине завтра, 13 декабря, будет происходить в несколько очередей. Энергетики отмечают, что ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.

Об этом сообщило Укрэнерго сегодня, 12 декабря.

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Отключение света в Украине завтра

По данным Укрэнерго, завтра свет для бытовых потребителей будет выключаться с 06:00 до 21:00 в несколько очередей.

06:00 – 08:00 — одна очередь отключений

08:00 – 19:00 — две очереди отключений

19:00 – 21:00 — одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса ограничения продлятся с 06:00 до 22:00.

Энергетики предупреждают, что время применения и объем ограничений в течение суток может измениться, а также призывают не включать несколько мощных приборов одновременно.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.

Где можно посмотреть графики отключения света в вашем регионе

Напомним, ранее мы писали, что жители столицы могут сидеть без света в течение 16 часов, если начнутся сильные морозы.

Также мы рассказывали, как работают почтоматы "Новой почты" при отключениях света.