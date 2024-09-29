Відключення світла 30 вересня

В Укренерго повідомили, чи планують відключати світло завтра
29 вересня 2024 21:14
Роботи на лінії електропередач. Фото: РБК-Україна
В Україні у понеділок, 30 вересня, не планується відключення світла. При цьому українців закликають економно використовувати електроненргію.
Про це повідомили в Укренерго у неділю, 29 вересня.
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В Укренерго повідомили, що у понеділок заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.
При цьому українців закликали економно використовувати електроенергію.
"За можливості користуйтеся потужними електроприладами вдень — з 10:00 до 16:00", — закликали в Укренерго.
Нагадаємо, регулятор схвалив підвищення цін на електроенергію.
Також біля узбережжя Одеської області з'являться плавучі електростанції.
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