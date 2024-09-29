Роботи на лінії електропередач. Фото: РБК-Україна

В Україні у понеділок, 30 вересня, не планується відключення світла. При цьому українців закликають економно використовувати електроненргію.

Про це повідомили в Укренерго у неділю, 29 вересня.

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Відключення світла 30 вересня

В Укренерго повідомили, що у понеділок заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

При цьому українців закликали економно використовувати електроенергію.

"За можливості користуйтеся потужними електроприладами вдень — з 10:00 до 16:00", — закликали в Укренерго.

Відключення світла в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, регулятор схвалив підвищення цін на електроенергію.

Також біля узбережжя Одеської області з'являться плавучі електростанції.