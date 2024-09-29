Работы на линии электропередач. Фото: РБК-Украина

В Украине в понедельник, 30 сентября, не планируется отключение света. При этом украинцев призывают экономно использовать электроэнергию.

Об этом сообщили в Укрэнерго в воскресенье, 29 сентября.

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Отключение света 30 сентября

В Укрэнерго сообщили, что в понедельник меры по ограничению потребления электроэнергии не планируются.

При этом украинцы призывали экономно использовать электроэнергию.

"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами днем — с 10:00 до 16:00", — призвали в Укрэнерго.

Отключение света в Украине. Фото: скриншот

Напомним, регулятор одобрил повышение цен на электроэнергию.

Также у побережья Одесской области появятся плавучие электростанции.