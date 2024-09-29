Отключение света 30 сентября

В Укрэнерго сообщили, планируют ли отключать свет завтра
29 сентября 2024 21:14
Работы на линии электропередач. Фото: РБК-Украина
В Украине в понедельник, 30 сентября, не планируется отключение света. При этом украинцев призывают экономно использовать электроэнергию.
Об этом сообщили в Укрэнерго в воскресенье, 29 сентября.
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В Укрэнерго сообщили, что в понедельник меры по ограничению потребления электроэнергии не планируются.
При этом украинцы призывали экономно использовать электроэнергию.
"По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами днем — с 10:00 до 16:00", — призвали в Укрэнерго.
Напомним, регулятор одобрил повышение цен на электроэнергию.
Также у побережья Одесской области появятся плавучие электростанции.
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