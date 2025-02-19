Графіки відключень світла на 20 лютого - для кого діятимуть обмеження

Енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні продовжують фіксувати дефіцит потужності в енергосистемі через російські атаки. Так, у четвер, 20 лютого, для споживачів будуть застосовувати обмеження світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Завтра будуть застосовуватись заходи обмеження потужності лише для промисловості та бізнесу з 05:00 до 21:00.

В Укренерго уточнили, що відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Причиною тимчасових заходів є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — додали в компанії.

Водночас потребу в ощадливому споживанні електроенергії зберігатиметься протягом всієї доби.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, нещодавно ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва, внаслідок чого близько 100 тисяч мешканців міста залишилися без опалення.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, майже зруйновану теплоелектростанцію не вийде швидко відновити.