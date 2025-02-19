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В Укрэнерго предупредили об отключении света завтра

19 февраля 2025 17:32
Евгения Брюховецкая - редактор
Графики отключений света на 20 февраля - для кого будут действовать ограничения
Энергетик. Иллюстративное фото: ДТЭК
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине продолжают фиксировать дефицит мощности в энергосистеме из-за российских атак. Так, в четверг, 20 февраля, для потребителей будут применять ограничения света.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Завтра будут применяться меры ограничения мощности только для промышленности и бизнеса с 05:00 до 21:00.

В Укрэнерго уточнили, что отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причиной временных мер является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — добавили в компании.

В то же время потребность в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток.

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Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, недавно враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева, в результате чего около 100 тысяч жителей города остались без отопления.

По словам городского головы Александра Сенкевича, почти разрушенную теплоэлектростанцию не получится быстро восстановить.

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