Графики отключений света на 20 февраля - для кого будут действовать ограничения

В Укрэнерго предупредили об отключении света завтра
В Украине продолжают фиксировать дефицит мощности в энергосистеме из-за российских атак. Так, в четверг, 20 февраля, для потребителей будут применять ограничения света.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 20 февраля
Завтра будут применяться меры ограничения мощности только для промышленности и бизнеса с 05:00 до 21:00.
В Укрэнерго уточнили, что отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причиной временных мер является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — добавили в компании.
В то же время потребность в экономном потреблении электроэнергии будет сохраняться в течение всех суток.
Напомним, недавно враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева, в результате чего около 100 тысяч жителей города остались без отопления.
По словам городского головы Александра Сенкевича, почти разрушенную теплоэлектростанцию не получится быстро восстановить.
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