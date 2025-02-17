В Укренерго повідомили про відключення завтра — графіки

Аварійна бригада. Ілюстративне фото: Укренерго

В енергосистемі України фіксують дефіцит потужності внаслідок російських атак. Тому у вівторок, 18 лютого, очікуються заходи обмеження для промисловості та бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у понеділок, 17 лютого.

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"Завтра, 18 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго уточнили, що час застосування обмежень: з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 19:00. Водночас відключення світла для побутових споживачів наразі не прогнозується.

Енергетики пояснили, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Наразі фахівці працюють над тим, аби якомога швидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах", — додали в компанії.

Скриншот допису Укренерго

Раніше Росія атакувала газові об'єкти України, для відновлення яких може знадобитися близько року.

А вчора внаслідок обстрілу об'єкта енергетики у Миколаєві без опалення залишилося близько 100 тисяч людей. А сьогодні у місті почали повертати давати опалення в будинки, температура в батареях поступово зростатиме.