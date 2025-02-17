В Укрэнерго сообщили об отключении завтра - графики

Аварийная бригада. Иллюстративное фото: Укрэнерго

В энергосистеме Украины фиксируют дефицит мощности в результате российских атак. Поэтому во вторник, 18 февраля, ожидаются меры ограничения для промышленности и бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram в понедельник, 17 февраля.

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Графики отключения на 18 февраля

"Завтра, 18 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго уточнили, что время применения ограничений: с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00. В то же время отключение света для бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Энергетики объяснили, что причиной временного введения ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное оборудование.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", — добавили в компании.

Скриншот поста Укрэнерго

Ранее Россия атаковала газовые объекты Украины, для восстановления которых может потребоваться около года.

А вчера в результате обстрела объекта энергетики в Николаеве без отопления осталось около 100 тысяч человек. А сегодня в городе начали возвращать давать отопление в дома, температура в батареях постепенно будет расти.