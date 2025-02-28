Відключення світла 28 лютого — в яких областях будуть блекаути

Електрики ремонтують мережі. Фото: ДТЕК

В Україні вранці, 28 лютого, вводять екстрені відключення електроенергії. Обмеження електропостачання стосуються трьох областей країни.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК та Укренерго.

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У Дніпропетровській та Донецькій областях впроваджено екстрені відключення електроенергії за командою НЕК "Укренерго". Про це повідомила компанія ДТЕК.

Також на території Сумської області з 06:39 були введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Наразі обмеження стосуються першої, другої та третьої черг споживачів.

Причина відключень

Як пояснює НЕК "Укренерго", обмеження електропостачання пов'язані з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Насамперед електропостачання обмежується для промислових споживачів, тоді як побутові відключення застосовуються лише у виняткових випадках. Енергетики закликають стежити за оновленнями на сторінках операторів розподільчих мереж (обленерго) та наголошують, що економне використання електроенергії може зменшити необхідність запровадження аварійних відключень.

"Першочергово відключаються промислові споживачі. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках. Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)", — попередили в Укренерго.

Нагадаємо, нещодавно окупанти пошкодили ЛЕП на Київщині.

Також в Одесі встановили нові когенераційні установки.