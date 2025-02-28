В ДТЕК попередили про екстрені відключення в двох областях

У двох областях України ввели екстрені відключення
В Україні у п'ятницю, 28 лютого, запровадили екстрені відключення електроенергії за командою "Укренерго" у двох регіонах. Йдеться про Дніпропетровську та Донецьку області.
Про це повідомила пресслужба "ДТЕК" у Telegram.
Відключення світла 28 лютого
Так, у ДТЕК попередили, що сьогодні за командою "Укренерго" у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.
"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому Telegram-каналі", — додали у пресслужбі.
Як дізнатися тривалість відновлення постачання електроенергії
Час відновлення світла після екстрених відключень у регіонах можна дізнатися:
- на сайті ДТЕК Дніпропетровські електромережі та ДТЕК Донецькі електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- в чат-боті у Telegram;
- у приватних повідомленнях у Facebook.
Нагадаємо, внаслідок пошкодження енергооб’єктів під час російських ракетно-дронових атак в Україні вимикали світло для промисловості та бізнесу.
Раніше "Укренерго" повідомляло, що на Дніпропетровщині та Одещині тривають ремонтні роботи.
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