В ДТЕК попередили про екстрені відключення в двох областях

Ремонтна бригада "ДТЕК". Ілюстративне фото: ДТЕК

В Україні у п'ятницю, 28 лютого, запровадили екстрені відключення електроенергії за командою "Укренерго" у двох регіонах. Йдеться про Дніпропетровську та Донецьку області.

Про це повідомила пресслужба "ДТЕК" у Telegram.

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Так, у ДТЕК попередили, що сьогодні за командою "Укренерго" у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому Telegram-каналі", — додали у пресслужбі.

Скриншот допису ДТЕК

Як дізнатися тривалість відновлення постачання електроенергії

Час відновлення світла після екстрених відключень у регіонах можна дізнатися:

Нагадаємо, внаслідок пошкодження енергооб’єктів під час російських ракетно-дронових атак в Україні вимикали світло для промисловості та бізнесу.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що на Дніпропетровщині та Одещині тривають ремонтні роботи.