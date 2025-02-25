Відключення світла в Україні 26 лютого — хто залишиться без електроенергії

В Україні завтра вимикатимуть світло — кого стосується
В Україні завтра, 26 лютого, діятимуть обмеження потужності електроенергії. Йдеться про промисловість та бізнес.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у вівторок, 25 людей.
Відключення світла в Україні 26 лютого
Обмеження для промисловості та бізнесу діятимуть з 16:00 до 19:00. Відключення побутових споживачів від електроенергії наразі не прогнозується.
Причиною обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.
"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах", — йдеться у повідомленні.
Людей закликали споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, з 1 березня 2025 року уряд не планує переглядати ціни на електроенергію, однак деякі споживачі зможуть скористатися знижками.
Також в Україні набули чинності нові правила щодо пільгового тарифу на електричну енергію, які будуть діяти до кінця квітня 2025 року.
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