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В Україні завтра вимикатимуть світло — кого стосується

25 лютого 2025 19:30
Аркадій Пастула - Редактор
Відключення світла в Україні 26 лютого — хто залишиться без електроенергії
Енергетики. Фото ілюстративне: ДТЕК
Аркадій Пастула - Редактор

В Україні завтра, 26 лютого, діятимуть обмеження потужності електроенергії. Йдеться про промисловість та бізнес.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у вівторок, 25 людей.

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Відключення світла в Україні 26 лютого

Обмеження для промисловості та бізнесу діятимуть з 16:00 до 19:00. Відключення побутових споживачів від електроенергії наразі не прогнозується.

Причиною обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

"Увага! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах", — йдеться у повідомленні.

Людей закликали споживати електроенергію ощадливо.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року уряд не планує переглядати ціни на електроенергію, однак деякі споживачі зможуть скористатися знижками.

Також в Україні набули чинності нові правила щодо пільгового тарифу на електричну енергію, які будуть діяти до кінця квітня 2025 року. 

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