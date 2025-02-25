Отключение света в Украине 26 февраля — кто останется без электроэнергии

Энергетики. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Украине завтра, 26 февраля, будут действовать ограничения мощности электроэнергии. Речь идет о промышленности и бизнесе.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго во вторник, 25 человек.

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Ограничения для промышленности и бизнеса будут действовать с 16:00 до 19:00. Отключение бытовых потребителей от электроэнергии пока не прогнозируется.

Причиной ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", — говорится в сообщении.

Людей призвали потреблять электроэнергию экономно.

Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, с 1 марта 2025 года правительство не планирует пересматривать цены на электроэнергию, однако некоторые потребители смогут воспользоваться скидками.

Также в Украине вступили в силу новые правила льготного тарифа на электрическую энергию, которые будут действовать до конца апреля 2025 года.