Отключение света в Украине 26 февраля — кто останется без электроэнергии

В Украине завтра будут выключать свет — кого касается
В Украине завтра, 26 февраля, будут действовать ограничения мощности электроэнергии. Речь идет о промышленности и бизнесе.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго во вторник, 25 человек.
Отключение света в Украине 26 февраля
Ограничения для промышленности и бизнеса будут действовать с 16:00 до 19:00. Отключение бытовых потребителей от электроэнергии пока не прогнозируется.
Причиной ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.
Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование.
"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", — говорится в сообщении.
Людей призвали потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, с 1 марта 2025 года правительство не планирует пересматривать цены на электроэнергию, однако некоторые потребители смогут воспользоваться скидками.
Также в Украине вступили в силу новые правила льготного тарифа на электрическую энергию, которые будут действовать до конца апреля 2025 года.
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