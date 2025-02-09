Відключення світла повернулись — де будуть обмеження 10 лютого

Українські енергетики. Фото: ДТЕК

В понеділок, 10 лютого, в Україні будуть застосовувати обмеження електроенергії. Відключення світла діятимуть для промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє Укренерго в Telegram.

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Відключення світла 10 лютого

Як зазначають в Укренерго, обмеження будуть застосовувати з 06:00 до 21:00. Це пов'язано з пошкодженням енергооб'єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, Станіслав Ігнатьєв заявляв, що Україна за минулий рік додала 670 МВт потужностей до "зеленої" енергетики. За його словами, це більше, ніж половина потужності одного атомного реактора.

Народний депутат Сергій Нагорняк повідомляв, що у 2024 році в Україні побудували 70 захисних споруд на об'єктах критичної інфраструктури. Такі захисні споруди продовжують будувати.