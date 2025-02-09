Отключения света вернулись — где будут ограничения 10 февраля

В Украину возвращаются отключения света — кого это касается
В понедельник, 10 февраля, в Украине будут применять ограничения электроэнергии. Отключения света будут действовать для промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает Укрэнерго в Telegram.
Отключение света 10 февраля
Как отмечают в Укрэнерго, ограничения будут применять с 06:00 до 21:00. Это связано с повреждением энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак. Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.
Напомним, Станислав Игнатьев заявлял, что Украина за прошлый год добавила 670 МВт мощностей в "зеленую" энергетику. По его словам, это больше, чем половина мощности одного атомного реактора.
Народный депутат Сергей Нагорняк сообщал, что в 2024 году в Украине построили 70 защитных сооружений на объектах критической инфраструктуры. Такие защитные сооружения продолжают строить.
Читайте Новини.LIVE!