Тіла ще 909 загиблих захисників повернули в Україну

В Україну повернули тіла ще 909 полеглих оборонців
В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернути тіла полеглих захисників. "На щиті" додому повертаються 909 оборонців.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 28 березня.
Тіла ще 909 військових повернули в Україну
Як зазначили у повідомленні, особи загиблих захисників встановлять у найкоротші терміни. Вдалося повернути тіла оборонців з:
- Курахівського напрямку;
- Покровського напрямку;
- Бахмутського напрямку;
- Вугледарського напрямку;
- Луганського напрямку;
- Запорізького напрямку;
- моргів на території РФ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув відомий український продюсер Юрій Кірпік. Він працював над відомими проєктами "Зважені та щасливі" й "Ранок з Україною".
Також ми повідомляли про те, що у боях за Україну поліг командир 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти Володимир Стогній. Найбільшою його мрією була вільна та незалежна Україна.
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