Тіла ще 909 загиблих захисників повернули в Україну

Процес перевезення тіл полеглих. Фото: Координаційний штаб

В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернути тіла полеглих захисників. "На щиті" додому повертаються 909 оборонців.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 28 березня.

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Як зазначили у повідомленні, особи загиблих захисників встановлять у найкоротші терміни. Вдалося повернути тіла оборонців з:

Курахівського напрямку;

Покровського напрямку;

Бахмутського напрямку;

Вугледарського напрямку;

Луганського напрямку;

Запорізького напрямку;

моргів на території РФ.

Повідомлення про повернення тіл військових. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув відомий український продюсер Юрій Кірпік. Він працював над відомими проєктами "Зважені та щасливі" й "Ранок з Україною".

Також ми повідомляли про те, що у боях за Україну поліг командир 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти Володимир Стогній. Найбільшою його мрією була вільна та незалежна Україна.