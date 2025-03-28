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В Україну повернули тіла ще 909 полеглих оборонців

28 березня 2025 15:22
Ольга Антоновська - редактор
Тіла ще 909 загиблих захисників повернули в Україну
Процес перевезення тіл полеглих. Фото: Координаційний штаб
Ольга Антоновська - редактор

В Україну за результатами проведених репатріаційних заходів вдалося повернути тіла полеглих захисників. "На щиті" додому повертаються 909 оборонців.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 28 березня.

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Як зазначили у повідомленні, особи загиблих захисників встановлять у найкоротші терміни. Вдалося повернути тіла оборонців з:

  • Курахівського напрямку;
  • Покровського напрямку;
  • Бахмутського напрямку;
  • Вугледарського напрямку;
  • Луганського напрямку;
  • Запорізького напрямку;
  • моргів на території РФ.
В Україну повернули тіла 909 військових
Повідомлення про повернення тіл військових. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув відомий український продюсер Юрій Кірпік. Він працював над відомими проєктами "Зважені та щасливі" й "Ранок з Україною".

Також ми повідомляли про те, що у боях за Україну поліг командир 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти Володимир Стогній. Найбільшою його мрією була вільна та незалежна Україна.

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