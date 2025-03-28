Тела еще 909 погибших защитников вернули в Украину

В Украину вернули тела еще 909 павших защитников
В Украину по результатам проведенных репатриационных мероприятий удалось вернуть тела павших защитников. "На щите" домой возвращаются 909 защитников.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, 28 марта.
Тела еще 909 военных вернули в Украину
Как отметили в сообщении, личности погибших защитников установят в кратчайшие сроки. Удалось вернуть тела защитников с:
- Кураховского направления;
- Покровского направления;
- Бахмутского направления;
- Угледарского направления;
- Луганского направления;
- Запорожского направления;
- моргов на территории РФ.
Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб известный украинский продюсер Юрий Кирпик. Он работал над известными проектами "Зважені та щасливі" и "Ранок з Україною".
Также мы сообщали о том, что в боях за Украину погиб командир 1-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты Владимир Стогний. Самой большой его мечтой была свободная и независимая Украина.
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