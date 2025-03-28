Тела еще 909 погибших защитников вернули в Украину

Процесс перевозки тел павших. Фото: Координационный штаб

В Украину по результатам проведенных репатриационных мероприятий удалось вернуть тела павших защитников. "На щите" домой возвращаются 909 защитников.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, 28 марта.

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Как отметили в сообщении, личности погибших защитников установят в кратчайшие сроки. Удалось вернуть тела защитников с:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

моргов на территории РФ.

Сообщение о возвращении тел военных. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте погиб известный украинский продюсер Юрий Кирпик. Он работал над известными проектами "Зважені та щасливі" и "Ранок з Україною".

Также мы сообщали о том, что в боях за Украину погиб командир 1-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты Владимир Стогний. Самой большой его мечтой была свободная и независимая Украина.