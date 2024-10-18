В Україну повернули тіла ще 501 оборонця

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В Україну повернули тіла ще 501 військового. Полеглі служили на Авдіївському, Мар’їнському, Вугледарському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Про це повідомила пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у п'ятницю, 18 жовтня.

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Обмін тілами — повернуто 501 загиблого захисника

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 полеглого оборонця.

Вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, шість тіл полеглих на Вугледарському напрямку, чотирьох полеглих на Запорізькому напрямку та сім тіл воїнів з Луганського напрямку. Також вдалося повернути одне тіло з моргу на території рф.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Після ідентифікації тіла захисників передадуть родинам для гідного поховання.

Допис Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. ФОто: скриншот

Нагадаємо, на фронті 30 серпня на Куп’янському напрямку загинув тренер ФК "Троєщина" з Києва Денис Скляренко. У складі ЗСУ Скляренко служив у 131-му батальйоні 112-ї бригади Територіальної оборони.

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