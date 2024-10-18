В Украину вернули тела еще 501 защитника

Возвращение погибших в Украину. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

В Украину вернули тела еще 501 военного. Павшие служили на Авдеевском, Марьинском, Угледарском, Запорожском и Луганском направлениях.

Об этом сообщила прессслужба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, 18 октября.

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По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 501 павшего защитника.

Удалось репатриировать 382 тела защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов с Бахмутского направления, 45 тел защитников с Марьинского направления, шесть тел павших на Угледарском направлении, четырех павших на Запорожском направлении и семь тел воинов с Луганского направления. Также удалось вернуть одно тело из морга на территории РФ.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

После идентификации тела защитников передадут семьям для достойного захоронения.

Сообщение Координационного штаба по обращению с военнопленными. Фото: скриншот

Напомним, на фронте 30 августа на Купянском направлении погиб тренер ФК "Троещина" из Киева Денис Скляренко. В составе ВСУ Скляренко служил в 131-м батальоне 112-й бригады Территориальной обороны.

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