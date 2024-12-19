Графіт. Фото: facebook.com/OooZavalevskijGrafit

В Україні зупинило роботу єдине графітове підприємство "Заваллівський графіт". Воно працювало з 1934 року.

Про це повідомила пресслужба Національної асоціації добувної промисловості України у Facebook.

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У Національній асоціації добувної промисловості України назвали зупинку підприємства серйозним ударом для промисловості. Відомо, що графіт є важливим для автомобільної промисловості, виробництва електродів та новітніх технологій, зокрема в оборонному секторі.

"Підприємство зупинило свою діяльність на тлі низки викликів, серед яких значну роль зіграли підвищення тарифів на електроенергії та логістику АТ "Укрзалізниця", на підприємстві, що потребує значної модернізації. Ці фактори істотно збільшили витрати на виробництво, що, у поєднанні з іншими економічними обмеженнями, призвело до неможливості підтримувати стабільну роботу", — йдеться у повідомленні.

Крім того, ситуація на міжнародних ринках погіршилася. Ціна на товарну продукцію впала до рівнів, які не дозволяють підприємству підтримувати рентабельність.

Однією з причин цього є політика демпінгу з боку КНР, спрямована на подолання конкуренції на ринках критичної сировини.

"Ця зупинка роботи підприємства позначиться на багатьох галузях, які залежали від місцевого видобутку природного графіту. Тепер Україні доведеться шукати альтернативні джерела постачання графіту, що може додатково вплинути на доступ і вартість продукції в ключових секторах економіки", — йдеться у повідомленні.

Допис Національної асоціації добувної промисловості України. Фото: скриншот

Нагадаємо, Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила новий тариф на передачу електрики, який набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Крім того, в Україні можуть підняти тарифи на газ. Причиною є закінчення дії угоди між Києвом і Москвою щодо транзиту російського газу.