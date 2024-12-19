Графит. Фото: facebook.com/OooZavalevskijGrafit

В Украине остановило работу единственное графитовое предприятие "Завалловский графит". Оно работало с 1934 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины в Facebook.

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В Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины назвали остановку предприятия серьезным ударом для промышленности. Известно, что графит является важным для автомобильной промышленности, производства электродов и новейших технологий, в частности в оборонном секторе.

"Предприятие остановило свою деятельность на фоне ряда вызовов, среди которых значительную роль сыграли повышение тарифов на электроэнергию и логистику АО "Укрзализныця", на предприятии, требующем значительной модернизации. Эти факторы существенно увеличили затраты на производство, что, в сочетании с другими экономическими ограничениями, привело к невозможности поддерживать стабильную работу", — говорится в сообщении.

Кроме того, ситуация на международных рынках усугубилась. Цена на товарную продукцию упала до уровней, не позволяющих предприятию поддерживать рентабельность.

Одной из причин является политика демпинга со стороны КНР, направленная на преодоление конкуренции на рынках критического сырья.

"Эта остановка работы предприятия скажется на многих отраслях, которые зависели от местной добычи природного графита. Теперь Украине придется искать альтернативные источники поставок графита, что может дополнительно повлиять на доступ и стоимость продукции в ключевых секторах экономики", — говорится в сообщении.

Пост Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины. Фото: скриншот

Напомним, Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг утвердила новый тариф на передачу электричества, который вступит в силу с 1 января 2025 года.

Кроме того, в Украине могут поднять тарифы на газ. Причиной является окончание действия соглашения между Киевом и Москвой по транзиту российского газа.