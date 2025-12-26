Зарплати вчителям та викладачам зростуть - дані Гончаренка

В Україні зростуть ставки учителів і викладачів на 30% — коли
Кабінет Міністрів України прийняв Постанову про збільшення заробітних плат вчителів та викладачів. Таким чином, їхня ставка зросте на 30%.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у п'ятницю, 26 грудня.
Зарплати вчителям та викладачам зростуть
Як зазначив Гончаренко, підвищення ставки відбудеться вже з 1 січня 2026 року.
"Треба звичайно більше, але нарешті хоч щось", — додав він свій коментар.
Нещодавно ми розповідали, на яку мінімальну заробітню плату може розраховувати директор школи в Україні.
А до цього заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова заявила, що наразі Міносвіти розглядає чотири різних блоки для перегляду грошового забезпечення педагогічних працівників із нового навчального року.
