Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні зростуть ставки учителів і викладачів на 30% — коли

В Україні зростуть ставки учителів і викладачів на 30% — коли

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 19:35
Зарплати вчителям та викладачам зростуть - дані Гончаренка
Вчителька на робочому місці. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову про збільшення заробітних плат вчителів та викладачів. Таким чином, їхня ставка зросте на 30%.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у п'ятницю, 26 грудня.

Реклама
Читайте також:
В Україні зростуть ставки учителів і викладачів на 30% — коли - фото 1
Пост Гончаренка. Фото: скриншот

Зарплати вчителям та викладачам зростуть

Як зазначив Гончаренко, підвищення ставки відбудеться вже з 1 січня 2026 року.

"Треба звичайно більше, але нарешті хоч щось", — додав він свій коментар.

Нещодавно ми розповідали, на яку мінімальну заробітню плату може розраховувати директор школи в Україні.

А до цього заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова заявила, що наразі Міносвіти розглядає чотири різних блоки для перегляду грошового забезпечення педагогічних працівників із нового навчального року.

Олексій Гончаренко вчителі школи мінімальна зарплата зарплатня
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації