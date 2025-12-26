Видео
Главная Новости дня В Украине вырастут ставки учителей и преподавателей на 30% — дата

В Украине вырастут ставки учителей и преподавателей на 30% — дата

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 19:35
Зарплаты учителям и преподавателям вырастут - данные Гончаренко
Учительница на рабочем месте. Фото: УНИАН

Кабинет Министров Украины принял Постановление об увеличении заработных плат учителей и преподавателей. Таким образом, их ставка вырастет на 30%.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 26 декабря.

Зарплаты учителям и преподавателям вырастут

Как отметил Гончаренко, повышение ставки произойдет уже с 1 января 2026 года.

"Надо конечно больше, но наконец хоть что-то", — добавил он свой комментарий.

Недавно мы рассказывали, на какую минимальную заработную плату может рассчитывать директор школы в Украине.

А до этого заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева заявила, что сейчас Минобразования рассматривает четыре различных блока для пересмотра денежного обеспечения педагогических работников с нового учебного года.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
