В Україні зросли тарифи на зарядку електромобілів — скільки доведеться витрачати

Заряджання електромобіля. Фото: Pexels

В Україні у травні зросла вартість тарифів на зарядку електромобілів. Більшість операторів станцій підвищили тариф за кіловат-годину на 50 копійок — 1 гривню.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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Ціни на електроенергію для електромобілів на основних мережевих електрозарядних станціях. Фото: eauto.org.ua

Ціни на заряджання електромобілів

Поїздка на 100 км для електромобіля з середнім споживанням у 20 кВт-год обійдеться приблизно у 370 гривень — це на 10 гривень дорожче, ніж у квітні.

Попри зростання вартості, використання електрокара залишається економнішим варіантом порівняно з авто на газі чи бензині.

Наприклад, власник авто з ГБО заплатить за таку ж поїздку близько 430 гривень, а на бензині — приблизно 550 гривень.

Ціна зарядки електромобіля значною мірою залежить від місця розташування електрозарядної станції.

Найвищі тарифи зазвичай встановлені на трасах, особливо на швидкісних зарядках потужністю від 80–100 кВт. Найбільш доступні за вартістю зарядки можна знайти біля торгівельних центрів, готелів, ресторанів та інших комерційних об’єктів.

"Також на деякі станції розповсюджується тариф "за простій" — коли авто під’єднане, але зарядка не відбувається", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, дослідження S&P Global показало, що власники електромобілів зазвичай змінюють свої авто приблизно кожні 3,6 року.

Раніше фахівці німецького автоклубу ADAC дослідили ринок вживаних електромобілів і визначили шість моделей, що відзначаються високою надійністю.