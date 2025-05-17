В Украине выросли тарифы на зарядку электромобилей — сколько придется тратить

Зарядка электромобиля. Фото: Pexels

В Украине в мае выросла стоимость тарифов на зарядку электромобилей. Большинство операторов станций повысили тариф за киловатт-час на 50 копеек — 1 гривну.

Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

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Цены на зарядку электромобилей

Поездка на 100 км для электромобиля со средним потреблением в 20 кВт-ч обойдется примерно в 370 гривен — это на 10 гривен дороже, чем в апреле.

Несмотря на рост стоимости, использование электрокара остается более экономным вариантом по сравнению с авто на газе или бензине.

Например, владелец авто с ГБО заплатит за такую же поездку около 430 гривен, а на бензине — примерно 550 гривен.

Цена зарядки электромобиля в значительной степени зависит от места расположения электрозарядной станции.

Самые высокие тарифы обычно установлены на трассах, особенно на скоростных зарядках мощностью от 80-100 кВт. Наиболее доступные по стоимости зарядки можно найти возле торговых центров, гостиниц, ресторанов и других коммерческих объектов.

"Также на некоторые станции распространяется тариф "за простой" — когда авто подключено, но зарядка не происходит", — говорится в материале.

Напомним, исследование S&P Global показало, что владельцы электромобилей обычно меняют свои авто примерно каждые 3,6 года.

Ранее специалисты немецкого автоклуба ADAC исследовали рынок подержанных электромобилей и определили шесть моделей, отличающихся высокой надежностью.