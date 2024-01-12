В Україні зросла кількість чоловіків, які через суд відбирають дітей у матерів, — дослідження

Тато з донькою. Фото ілюстративне: pexels

В Україні протягом 2022-2023 років, різко зросла кількість батьків, які через суд стали забирати дітей у матерів. Це може бути проявом нової схеми від ухилянтів, аби уникнути мобілізації.

Про це свідчить розслідування NGL.media.

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Як чоловіки через суд забирають дітей

Як вказали у розслідуванні журналісти видання, більшість судових рішень, аби позбавити матір дитини права на виховання дитини, датованих 2022-2023 роками, переважно — фіктивні. Такі рішення ухвалюються судами по усій країні, та переважна більшість в одному конкретному місці – Білгород-Дністровському міськрайонному суді.

Джерело: NGL.media

За документами, з якими ознайомились журналісти, з'ясувалося, що з позовами до Білгород-Дністровського міськрайонного суду йдуть позови звідусіль — з Києва, Чернігова, Львова та навіть з Закарпаття. Як свідчить джерело видання в НАБУ, це стало завдяки укладанню фіктивних договорів оренди житла в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

"Вказана протиправна схема набула таких масштабів через лояльність суддів до вказаної схеми, що призвело до активізації адвокатів в цьому напрямку, а також можливість маскування протиправного механізму видачі судових рішень під начебто надання адвокатами законної правової допомоги. Визнання позовних вимог усіма сторонами, що гарантує відсутність апеляційного оскарження", — каже джерело видання.

Такі дані можуть свідчити про два висновки: про корупційну схему в рядах суддів, та про спроби людей призовного віку уникнути мобілізації законним шляхом. У вердиктах таких рішень чоловіків визнають єдиними опікунами неповнолітніх дітей, через що вони не можуть бути призвані до армії.

Журналісти додають, що така послуга в одному з судів Одеської області вартує від 3,5 тисяч доларів. Чоловіки виплачують гроші адвокатам, а далі вони передають їх суддям.

Нагадаємо, що раніше у Львівській області сліпа десятирічна дівчинка Анна-Марія Герман співала на вулиці та у церквах, аби зібрати гроші для армії. Загалом їй вдалося зібрати для українських захисників понад два мільйони гривень.

Також першокласник з Чернівців, шестирічний Данило під час свят наколядував понад 17 тисяч гривень для бійців Збройних сил України. Ці кошти додадуть до збору навчального закладу, де вчиться хлопчик.