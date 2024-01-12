В Украине выросло количество мужчин, которые через суд отбирают детей у матерей, — исследование

Папа с дочерью. Фото иллюстративное: pexels

В Украине в течение 2022-2023 годов резко возросло количество родителей, которые через суд стали забирать детей у матерей. Это может быть проявлением новой схемы от уклоняющихся во избежание мобилизации.

Об этом свидетельствует расследование NGL.media.

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Как указали в расследовании журналисты издания, большинство судебных решений, чтобы лишить мать ребенка права на воспитание ребенка, датированных 2022-2023 годами, преимущественно фиктивные. Такие решения принимаются судами по всей стране и подавляющее большинство в одном конкретном месте — Белгород-Днестровском горрайонном суде.

Источник: NGL.media

По документам, с которыми ознакомились журналисты, выяснилось, что с исками в Белгород-Днестровский горрайонный суд идут отовсюду — из Киева, Чернигова, Львова и даже из Закарпатья. Как свидетельствует источник в НАБУ, это стало возможным, благодаря заключению фиктивных договоров аренды жилья в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

"Указанная противоправная схема приобрела такие масштабы из-за лояльности судей к указанной схеме, что привело к активизации адвокатов в этом направлении, а также возможность маскировки противоправного механизма выдачи судебных решений под якобы предоставление адвокатами законной правовой помощи. Признание исковых требований всеми сторонами, что гарантирует отсутствие апелляционного обжалование", — говорит источник издания.

Такие данные могут свидетельствовать о двух выводах: о коррупционной схеме в рядах судей и попытках людей призывного возраста избежать мобилизации законным путем. В вердиктах таких решений мужчин признают единственными опекунами несовершеннолетних детей, из-за чего они не могут быть призваны в армию.

Журналисты добавляют, что такая услуга в одном из судов Одесской области стоит от 3,5 тысячи долларов. Мужчины выплачивают деньги адвокатам, а затем они передают их судьям.

Напомним, ранее во Львовской области слепая десятилетняя девочка Анна-Мария Герман пела на улице и в церквях, чтобы собрать деньги для армии. В общей сложности ей удалось собрать для украинских защитников более двух миллионов гривен.

Также первоклассник из Черновцов, шестилетний Даниил, во время праздников наколядовал более 17 тысяч гривен для бойцов Вооруженных сил Украины. Эти средства будут добавлены к сбору учебного заведения, в котором учится мальчик.