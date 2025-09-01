В Україні поменшало першокласників — причина

Українські школярі 1 вересня 2025 року. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У новому навчальному році кількість першокласників в українських школах знизилася. Цьогоріч до школи підуть близько 252 тисяч дітей.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня".

Реклама

Читайте також:

В українських школах поменшало першачків

Сергій Бабак заявив, що, за попередніми даними, цього року до першого класу підуть близько 252 тисяч дітей. Це на 62 тисячі менше, ніж торік.

"За оперативними даними органів місцевого самоврядування, цього року до шкіл підуть близько 252 тисяч першокласників. Торік їх було 314 тисяч. Тобто маємо мінус 62 тисячі дітей", — повідомив посадовець.

Ключовими причинами зменшення кількості першачків в українських школах Бабак називає падіння народжуваності та масовий виїзд дітей на почату повномасштабної війни Росії проти України.

На думку Бабака, тенденція на зменшення першачків продовжуватиметься й надалі.

"Причини очевидні: падіння народжуваності й масовий виїзд дітей на початку повномасштабного вторгнення. 2025 року шестирічних дітей уже майже не вивозять за кордон, навпаки — дехто повертається. Але наслідки того періоду й загальної негативної демографії — падіння народжуваності — відчуватимемо ще довго. Кількість першачків ще зменшуватиметься, це неминуче", — сказав Бабак.

Нагадаємо, що у понеділок, 1 вересня, Президент України Володимир Зеленський відвідав одну зі шкіл Київщини, де поспілкувався з дітьми.

А Новини.LIVE зробили фоторепортаж зі святкування Першого дзвоника у Львові.