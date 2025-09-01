Видео
В Украине снизилось количество первоклассников — какая причина

В Украине снизилось количество первоклассников — какая причина

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 13:55
В Украине стало меньше первоклассников — причина
Украинские школьники 1 сентября 2025 года. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В новом учебном году количество первоклассников в украинских школах снизилось. В этом году в школу пойдут около 252 тысяч детей.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в интервью изданию "Зеркало недели".

Читайте также:

В украинских школах стало меньше первоклашек

Сергей Бабак заявил, что, по предварительным данным, в этом году в первый класс пойдут около 252 тысяч детей. Это на 62 тысячи меньше, чем в прошлом году.

"По оперативным данным органов местного самоуправления, в этом году в школы пойдут около 252 тысяч первоклассников. В прошлом году их было 314 тысяч. То есть имеем минус 62 тысячи детей", — сообщил чиновник.

Ключевыми причинами уменьшения количества первоклассников в украинских школах Бабак называет падение рождаемости и массовый выезд детей на начало полномасштабной войны России против Украины.

По мнению Бабака, тенденция на уменьшение первоклашек будет продолжаться и в дальнейшем.

"Причины очевидны: падение рождаемости и массовый выезд детей в начале полномасштабного вторжения. В 2025 году шестилетних детей уже почти не вывозят за границу, наоборот — некоторые возвращаются. Но последствия того периода и общей негативной демографии — падение рождаемости — будем ощущать еще долго. Количество первоклашек еще будет уменьшаться, это неизбежно", — сказал Бабак.

Напомним, что в понедельник, 1 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский посетил одну из школ Киевской области, где пообщался с детьми.

А Новини.LIVE сделали фоторепортаж с празднования Первого звонка во Львове.

Украина школьники война в Украине 1 сентября Первый звонок
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
