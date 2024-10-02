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В Україні змінився гендерний розподіл серед опікунів — статистика

2 жовтня 2024 17:42
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Україні значно змінився розподіл судових рішень за статтю опікунів
Опікун дбає про літнього чоловіка. Ілюстративне фото: prikhodko.com.ua
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Україні спостерігається стрімке зростання кількості справ щодо визнання осіб недієздатними та призначення їм опікунів. Згідно з даними з Реєстру судових рішень, у 2024 році кількість таких справ щомісяця перевищує 700, що більше ніж удвічі перевищує показники довоєнного періоду.

Про це повідомило видання Економічна правда у середу, 2 жовтня.

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Зміни в рішеннях судів про опікунство

У 90% випадків суди ухвалюють рішення на користь визнання недієздатності особи та встановлення над нею опіки. Серед можливих причин такого явища є економічні труднощі та психологічні травми, спричинені війною, але вони не єдині. Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" звільняє опікунів від мобілізації, що також сприяє збільшенню кількості подібних справ.

Зростання кількісті судових рішень про опікунство
Щомісячна кількість судових рішень про опікунство. Фото: ЕП

Окремої уваги заслуговує зміна гендерного балансу серед опікунів. Якщо до 2022 року переважно опікунами були жінки, то в 2024 році чоловіки стали складати вже 80% від загальної кількості.  Проте, варто зазначити, що в більшості судових рішень стать опікуна не можна встановити, оскільки інформація подається під анонімними позначеннями на кшталт "ОСОБА_НОМЕР". Однак, аналіз, проведений журналістами з ЕП, показав, що в близько 30% випадків вдалося точно визначити стать опікуна.

Зміни розподілу судових рішень за статтю опікунів
Розподіл судових рішень за статтю опікунів. Фото: ЕП

В Україні спостерігаються суттєві зміни в географічному розподілі справ, пов'язаних з визнанням особи недієздатною та призначенням опікунства. Раніше, до 2022 року, лідерами у цій сфері були Святошинський та Оболонський районні суди Києва, що можна пояснити великою кількістю населення в столиці. Однак з 2023 року лідерство у цій сфері перейшло до Буковини.

Протягом останніх півтора року Кіцманський, Глибоцький та Заставнівський районні суди Чернівецької області ухвалили по 200 рішень про визнання особи недієздатною. До цього переліку також увійшов Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області, який ухвалив майже 200 подібних рішень.

В ЕП зазначили, що уважний розгляд рішень цих судів викликає певні сумніви. Наприклад, в одному випадку опіку над літньою жінкою було надано її молодому зятю. 

Особливої уваги заслуговує тенденція масового визнання осіб недієздатними на основі висновків однієї установи. У Кіцманському районному суді було зафіксовано рекорд: до 2022 року КНП "Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" надала 20 таких висновків, але в 2023-2024 роках їх кількість перевищила 300.

Схожа ситуація спостерігається і в Глибоцькому районному суді, де Глибоцька багатопрофільна лікарня видала майже три сотні висновків, з яких 85% були видані лише за останні півтора року.

Розслідування справ про опікунство

Журналісти висловили припущення про наявність мережі, до якої входять адвокати, посередники та представники місцевої влади. Вони відзначили зростання випадків, коли чоловіки отримують опіку над дітьми, позбавляючи матерів їхніх прав.

Дослідження також показало, що більшість розлучень у таких ситуаціях є фіктивними, що дозволило звільнити з однієї частини понад десять військовослужбовців. Національне антикорупційне бюро вже зацікавилося цією справою.

За наданою інформацією, понад 30% всіх рішень у таких справах (більше тисячі) були винесені Білгород-Дністровським міськрайонним судом. До цього суду зверталися позивачі з різних куточків країни, які використовували договори оренди нерухомості, укладені в цьому місті.

Згідно з даними журналістських розслідувань, вартість юридичної допомоги для клієнтів становила від 3 500 доларів. Ця сума сплачувалася адвокатам відповідно до офіційних угод про надання правових послуг. Однак, як виявилося, адвокати надалі передавали частину цих коштів суддям. Загалом, за попередніми оцінками, ця шахрайська схема могла приносити її організаторам понад 3 мільйони доларів на рік.

Наразі у справі зафіксовано шість підозрюваних осіб, і досудове розслідування продовжується. Якщо ціни на подібні "опікунські" справи в інших регіонах є аналогічними, то у масштабах країни вони можуть генерувати прибуток для організаторів, посередників та виконавців у розмірі від 10 до 20 мільйонів доларів щорічно.

Нагадаємо, ми писали, коли інвалідність не є підставою для виключення з військового обліку.

Також ми інформували, чи можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю III групи.

Україна інвалідність мобілізація відстрочка особа з інвалідністю опікун

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