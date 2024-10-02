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В Украине изменилось гендерное распределение среди опекунов — статистика

2 октября 2024 17:42
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Украине значительно изменилось распределение судебных решений по статье опекунов
Опекун заботится о пожилом мужчине. Иллюстративное фото: prikhodko.com.ua
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Украине наблюдается стремительный рост количества дел о признании лиц недееспособными и назначении им опекунов. Согласно данным из Реестра судебных решений , в 2024 году количество таких дел ежемесячно превышает 700, что более чем вдвое превышает показатели довоенного периода.

Об этом сообщило издание Экономическая правда в среду, 2 октября.

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Изменения в решениях судов об опекунстве

В 90% случаев суды принимают решение в пользу признания недееспособности лица и установления над ним опеки. Среди возможных причин такого явления есть экономические трудности и психологические травмы, вызванные войной, но они не единственные. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" освобождает опекунов от мобилизации, что также способствует увеличению количества подобных дел.

Рост количества судебных решений об опекунстве
Ежемесячное количество судебных решений об опекунстве. Фото: ЭП

Отдельного внимания заслуживает изменение гендерного баланса среди опекунов. Если к 2022 году преимущественно опекунами были женщины, то в 2024 году мужчины стали составлять уже 80% от общего количества. Однако стоит отметить, что в большинстве судебных решений пол опекуна нельзя установить, поскольку информация подается под анонимными обозначениями типа "ЛИЦО_НОМЕР". Однако анализ, проведенный журналистами из ЭП, показал, что в около 30% случаев удалось точно определить пол опекуна.

Изменения распределения судебных решений по статье опекунов
Распределение судебных решений по статье опекунов. Фото: ЭП

В Украине наблюдаются существенные изменения в географическом распределении дел, связанных с признанием личности недееспособным и назначением опекунства. Ранее до 2022 года лидерами в этой сфере были Святошинский и Оболонский районные суды Киева, что можно объяснить большим количеством населения в столице. Однако с 2023 года лидерство в этой сфере перешло в Буковину.

За последние полтора года Кицманский, Глубокский и Заставновский районные суды Черновицкой области приняли по 200 решений о признании лица недееспособным. В этот перечень также вошел Дрогобычский горрайонный суд Львовской области, который принял почти 200 подобных решений.

В ЭП отметили, что внимательное рассмотрение решений этих судов вызывает определенные сомнения. Например, в одном случае ожога над пожилой женщиной была предоставлена ее молодому зятю.

Особого внимания заслуживает тенденция массового признания лиц недееспособными на основе выводов одного учреждения. В Кицманском районном суде был зафиксирован рекорд: к 2022 году КНП "Кицманская многопрофильная больница интенсивного лечения" предоставила 20 таких выводов, но в 2023-2024 годах их количество превысило 300.

Похожая ситуация наблюдается и в Глубокском районном суде, где Глубокская многопрофильная больница издала почти триста выводов, из которых 85% были выданы только за последние полтора года.

Расследование дел об опекунстве

Журналисты высказали предположение о наличии сети, в которую входят адвокаты, посредники и представители местных властей. Они отметили рост случаев, когда мужчины получают опеку над детьми, лишая матерей их прав.

Исследование также показало, что большинство разводов в таких ситуациях являются фиктивными, что позволило уволить из одной части более десяти военнослужащих. Национальное антикоррупционное бюро уже заинтересовалось этим делом.

По предоставленной информации, более 30% всех решений по таким делам (более тысячи) были вынесены Белгород-Днестровским горрайонным судом. В этот суд обращались истцы из разных уголков страны, которые использовали договоры аренды недвижимости, заключенные в этом городе.

Согласно данным журналистских расследований, стоимость юридической помощи для клиентов составляла от 3500 долларов. Эта сумма уплачивалась адвокатам в соответствии с официальными соглашениями о предоставлении правовых услуг. Однако, как оказалось, адвокаты в дальнейшем передавали часть этих средств судьям. В общей сложности, по предварительным оценкам, эта мошенническая схема могла приносить ее организаторам более 3 миллионов долларов в год.

По делу зафиксировано шесть подозреваемых лиц, и досудебное расследование продолжается. Если цены на подобные "опекунские" дела в других регионах аналогичны, то в масштабах страны они могут генерировать прибыль для организаторов, посредников и исполнителей в размере от 10 до 20 миллионов долларов ежегодно.

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Украина инвалидность мобилизация отсрочка лицо с инвалидностью опекун

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